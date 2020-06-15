شركات الخطوط الجوية الأمريكية ستمنع ركوب طائراتها بدون كمامات

قالت أكبر مجموعة لوبي في قطاع الطيران الأمريكي "Airlines for America" إن عددا من شركات الخطوط الجوية ستمنع الركاب الذين يرفضون ارتداء الكمامات الطبية من رحلاتها.

وذكرت المجموعة أن من بين الشركات التي ستطبق تلك الإجراءات American Airlines وDelta Air Lines وJetBlue Airways وUnited Airlines وغيرها من الشركات التي تنفذ الرحلات المحلية والدولية.

وأوضحت أن تلك الإجراءات ستبقى قائمة حتى نهاية أزمة فيروس كورونا.

تجدر الإشارة إلى أنه بوسع شركات الطيران منع الركاب من ركوب الطائرة في حال عدم ارتدائهم الكمامات، وتقديم الكمامات للركاب الذين ليست بحوزتهم، لكن الطواقم لا تمتلك الصلاحيات القانونية الكافية لتطبيق تلك الإجراءات.

ولا تمتلك السلطات الأمريكية في الوقت الحالي أي صلاحيات بهذا الخصوص.

المصدر: رويترز