الولايات المتحدة.. أسرة ريشارد بروكس تطالب بالعدالة بعد مقتله برصاص شرطي في أتلانتا

طالبت أسرة الأمريكي الأسود ريشارد بروكس بالعدالة، وبإجراء "تغيير جذري" في العمل الشرطي بعد أن قتله رجل شرطة بمدينة أتلانتا بالرصاص في ظهره.

وأعلن مكتب الطبيب الشرعي بمقاطعة فولتون أن موت بروكس جريمة قتل.

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وقالت تيارا بروكس، ابنة عم ريشارد بروكس، خلال مؤتمر صحفي لأسرته "لقد مللنا ونشعر بخيبة أمل.. الأهم أن قلبنا منكسر لذلك نطالب بالعدالة لريشارد بروكس.

وأضافت تيارا "ثقتنا في قوة الشرطة انهارت.. الطريقة الوحيدة لعلاج بعض تلك الجروح هي من خلال الإدانة وإجراء تغيير جذري في إدارة الشرطة".

وصرحت كيشا بوتمس، رئيسة بلدية أتلانتا، بأنها ستصدر سلسلة من الأوامر الإدارية للتعجيل بمراجعة لعمل الشرطة وأبلغت اجتماعا لمجلس المدينة الاثنين، أن هناك حاجة لمراجعة استخدام الإدارة للقوة والتدريب.

ونظم أكثر من 1000 شخص مسيرة إلى مبنى الكونغرس في أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا، اليوم، مطالبين بالعدالة لبروكس وللأمريكيين الأفارقة الآخرين الذين لقوا حتفهم.

وأدى موت بروكس، وحادث إطلاق نار منفصل على العداء الأسود أحمد أربيري بالقرب من بلدة برونزويك الساحلية في فبراير والذي تورط فيه رجل شرطة سابق، إلى دعوات للعدالة العرقية في الولاية.

المصدر: رويترز