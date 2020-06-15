المفوضية الأوروبية تخصص 205 ملايين يورو للمشاريع الدفاعية المتقدمة تكنولوجيا

أعلنت المفوضية الأوروبية عن إقرارها ميزانية قيمتها 205 ملايين يورو لتمويل مشاريع صناعية عكسرية تستخدم التكنولوجيا المتقدمة بغية رفع استقلالية الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان أصدرته اليوم الاثنين، إنها ستوزع الأموال المخصصة عبر "برنامج التطور الدفاعي الصناعي الأوروبي" (EDIDP)، على عدة مشاريع تشمل صناعة الطائرات دون طيار، وأنظمة للكشف عن العقبات والتغلب عليها، ومنصات لمعالجة البيانات، والمركبات الأرضية غير المأهولة، والأقمار الاصطناعية العسكرية، ووسائل الحرب الإلكترونية والدفاع السيبراني، وكذلك القذائف المضادة للدبابات.

وقال تيري بريتون، المفوض الأوروبي للسوق المحلية: "يعزز تطوير التكنولوجيا العالية والقدرات الدفاعية صلابة الاتحاد واستقلاليته الاستراتيجية".

ومن المقرر أن تشارك 223 شركة من 24 دولة أوروبية في المشاريع الموافق عليها، وبينها شركات خاصة صغيرة ومتوسطة.

المصدر: نوفوستي