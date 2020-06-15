نتنياهو يشكر بومبيو على قرار واشنطن ضد المحكمة الجنائية الدولية

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، خلال اتصال هاتف، اليوم الاثنين، إيران والتطورات في المنطقة، حسبما أفاد مكتب نتنياهو.

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وأشار المكتب، في بيان، إلى أن "رئيس الحكومة شكر وزير الخارجية (الأمريكي) على الإجراءات المهمة المتخذة ضد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي"، كما أن الجانبين "ناقشا إيران والتطورات في المنطقة".

وكان البيت الأبيض أفاد سابقا بأن الرئيس دونالد ترامب وقع مرسوما يسمح بفرض عقوبات على أشخاص على علاقة بتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في حق عسكريين وموظفين مدنيين أمريكيين. وأشارت الإدارة الأمريكية إلى أن ترامب اتهم المحكمة بالتحيز والفساد.

وفي ديسمبر 2019، أعلنت المدعية العامة بالمحكمة، فاتو بنسودة، عن قرارها إجراء تحقيق كامل في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحة أنها اتخذت هذا القرار بناء على طلب من فلسطين.

وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي هذا القرار بشدة، واصفا إياه بـ "عديم الأساس وشنيع".

المصدر: نوفوستي