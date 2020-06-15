السفيرة الألمانية في واشنطن: الولايات المتحدة أبلغتنا بتخفيض قواتها في البلاد

قالت السفيرة الألمانية في واشنطن إيميلي هابر، يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة أبلغت برلين بخطتها بشأن تخفيض قواتها في البلاد إلى 25000 جندي.

وصرحت إيميلي هابر بأن القوات الأمريكية في بلادها لا تدافع عن ألمانيا ولكنها تدافع عن الأمن عبر الأطلسي.

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وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من اليوم، إن بلاده ستخفض عدد الجنود الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا إلى 25 ألفا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ترامب قوله: "ما لم تدفع ألمانيا، سنسحب جنودنا"، مضيفا أن برلين لا تنفق بالشكل الكافي على الدفاع وحسب ما يطلبه حلف "الناتو".

وكان الرئيس الأمريكي أمر البنتاغون في 5 يونيو بسحب 9500 جندي أمريكي من ألمانيا حتى شهر سبتمبر القادم، فيما أفاد مسؤول أمريكي كبير وقتها بأن العدد الإجمالي للجنود الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا هو 34500.

وألمحت سفارة الولايات المتحدة في وارسو، لإمكانية نقل قواتها من ألمانيا إلى بولندا، حيث قالت السفيرة الأمريكية جورجيت موسباكر "إن المحادثات حول تعزيز الوجود الأمريكي في بولندا "تسير على الطريق الصحيح"، وسط تقارير عن إمكان نقل قوات أمريكية متمركزة حاليا في ألمانيا شرقا.

وجاء في تغريدة نشرتها السفيرة يوم الخميس، أن "المفاوضات تسير على الطريق الصحيح! تصوُّر الرئيس دونالد ترامب والرئيس أندريه دودا لتعزيز الوجود الأمريكي في بولندا سيكون أكبر مما كان مقررا.. ترقبوا إعلانا وشيكا".

المصدر: وكالات