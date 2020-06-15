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كوريا الجنوبية.. إزالة لافتة عن مبنى السفارة الأمريكية في سيئول بعد استياء ترامب (صورة)

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كوريا الجنوبية.. إزالة لافتة عن مبنى السفارة الأمريكية في سيئول بعد استياء ترامب (صورة)
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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جرى يوم الاثنين، إزالة لافتة ضخمة تحمل عبارة "حياة السود مهمة" كانت معلقة على مبنى السفارة الأمريكية في سيئول بعد أن عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من ذلك.

وتم تعليق اللافتة على واجهة مبنى البعثة الأمريكية يوم السبت، تزامنا مع تعبير السفارة على "تويتر" عن تأييدها لحملة مناهضة للعنصرية انتشرت في أنحاء الولايات المتحدة والعالم بعد وفاة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد بعد إلقاء شرطة منيابوليس القبض عليه الشهر الماضي.

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وقال مصدران، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن ترامب الذي رد على احتجاجات الشوارع بإعلان نفسه رئيسا "للقانون والنظام" وحث السلطات المحلية الأمريكية على قمعها، لم يكن سعيدا بهذه اللافتة عندما علم بها.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الخارجية حتى الآن على طلب للتعليق.

وبعد إزالة اللافتة، قال المتحدث باسم السفارة وليام كولمان، إن هدف السفير هاري هاريس من تعليقها كان "إيصال رسالة تضامن مع الأمريكيين القلقين من العنصرية"، لكنه أضاف "لم تكن نية السفير دعم أو تشجيع التبرعات لمنظمة بعينها".

وقال كولمان: "لتجنب التصور الخاطئ بأن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين جرى إنفاقها لصالح هذه المنظمات، وجه السفير بإزالة اللافتة"، مضيفا "هذا لا يقلل بأي حال من المبادئ والمُثل التي تم التعبير عنها برفع اللافتة".

وذكرت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق أن ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو عبرا عن استيائهما من اللافتة.

المصدر: رويترز

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