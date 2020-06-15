العثور على قائد المقاتلة الأمريكية المنكوبة في إنجلترا متوفيا

أعلن البنتاغون عن العثور على قائدة المقاتلة الأمريكية من طراز "F-15C Eagle"، التي تحطمت اليوم الاثنين في إنجلترا، متوفيا.

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وقال الجناح الـ48 لقوات المقاتلات الأمريكية، في بيان نشرته عبر "تويتر": "تم العثور على مقاتلة F-15C Eagle المنكوبة، وجرى تأكيد مقتله".

وأضاف البيان: "إن ذلك خسارة مأساوية لأفراد الجناح الـ48 للمقاتلات، ونعرب عن أعمق تعازينا لأسرة الطيار وسرب المقاتلات الـ493".

وذكر الجناح الـ48 لقوات المقاتلات أن الجيش الأمريكي لن يكشف عن اسم الطيار حتى إبلاغ كل أقاربه بمقتله.

وأفاد البنتاغون، في وقت سابق من الاثنين، بتحطم طائرة مقاتلة من نوع "F-15C" في بحر الشمال قبالة سواحل شمال شرق انجلترا، مؤكدا أن مصير الطيار غير معروف ودون ذكر سبب تحطم الطائرة.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية أن الطائرة كانت تنفذ مهمة تدريب روتينية وعلى متنها طيار واحد.

المصدر: RT