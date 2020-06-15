الولايات المتحدة.. الشرطة تبحث عن امرأة ملثمة يشتبه في إضرامها النار بمطعم في أتلانتا (فيديو + صور)

عرضت شرطة أتلانتا مكافأة مالية قدرها 10 آلاف دولار ونشرت صورا لامرأة بيضاء البشرة وملثمة يشتبه في أنها أضرمت النار في مطعم "وينديز" حيث قتلت الشرطة رجلا ذي بشرة سمراء بالرصاص.

والسبت أغلق محتجون طريقا سريعا رئيسيا في مدينة أتلانتا الأمريكية، يوم السبت، وأضرموا النار في مطعم أطلقت عنده الشرطة النار على شاب خلال محاولته الفرار من الاعتقال فأردته قتيلا.

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وخرجت تظاهرات في شوارع أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، احتجاجا على مقتل الشاب الذي كان في سيارته برصاص الشرطة بينما كان ينتظر في طابور للوجبات السريعة جنوبي وسط المدينة.

وقال مكتب التحقيقات بجورجيا إنه يحقق في مقتل رايشارد بروكس (27 عاما) من أتلانتا. وقالت الشرطة إنه قاوم الاعتقال مساء الجمعة بعد فشله في اختبار ميداني يكشف ما إذا كان ثملا أو متعاطيا للمخدرات.

وجاء مقتل بروكس بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للعنصرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد موت الأمريكي جورج فلويد بعدما جثم شرطي على عنقه لما يقرب من تسعة دقائق أثناء إلقاء القبض عليه.

وقد تزيد هذه الحادثة، التي وثقتها عدسات الكاميرات، من تصاعد موجة الاحتجاجات، التي تشهدها الولايات المتحدة.

@StopCrimeATL is offering a $10,000 reward for information on the individuals responsible for starting a fire that led to the destruction of a Wendy’s restaurant at 125 University Avenue. Call 404-577-TIPS (8477) or submit information online at https://t.co/aS17unWjQi. pic.twitter.com/GsVaka56xT — Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) June 14, 2020

المصدر: موقع "newsweek" الأمريكي