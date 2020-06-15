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الولايات المتحدة.. الشرطة تبحث عن امرأة ملثمة يشتبه في إضرامها النار بمطعم في أتلانتا (فيديو + صور)

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الولايات المتحدة.. الشرطة تبحث عن امرأة ملثمة يشتبه في إضرامها النار بمطعم في أتلانتا (فيديو + صور)
Reuters
الشرطة تبحث عن امرأة ملثمة يشتبه في إضرامها النار بمطعم في أتلانتا
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عرضت شرطة أتلانتا مكافأة مالية قدرها 10 آلاف دولار ونشرت صورا لامرأة بيضاء البشرة وملثمة يشتبه في أنها أضرمت النار في مطعم "وينديز" حيث قتلت الشرطة رجلا ذي بشرة سمراء بالرصاص.

والسبت أغلق محتجون طريقا سريعا رئيسيا في مدينة أتلانتا الأمريكية، يوم السبت، وأضرموا النار في مطعم أطلقت عنده الشرطة النار على شاب خلال محاولته الفرار من الاعتقال فأردته قتيلا.

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وخرجت تظاهرات في شوارع أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا الأمريكية، احتجاجا على مقتل الشاب الذي كان في سيارته برصاص الشرطة بينما كان ينتظر في طابور للوجبات السريعة جنوبي وسط المدينة.

وقال مكتب التحقيقات بجورجيا إنه يحقق في مقتل رايشارد بروكس (27 عاما) من أتلانتا. وقالت الشرطة إنه قاوم الاعتقال مساء الجمعة بعد فشله في اختبار ميداني يكشف ما إذا كان ثملا أو متعاطيا للمخدرات.

وجاء مقتل بروكس بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة المناهضة للعنصرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد موت الأمريكي جورج فلويد بعدما جثم شرطي على عنقه لما يقرب من تسعة دقائق أثناء إلقاء القبض عليه.

وقد تزيد هذه الحادثة، التي وثقتها عدسات الكاميرات، من تصاعد موجة الاحتجاجات، التي تشهدها الولايات المتحدة.

المصدر: موقع "newsweek" الأمريكي

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