جونسون يشير لإمكانية التوصل لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يوليو

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الخلافات العالقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مفهومة جيدا وإنه يمكن إبرام اتفاق في يوليو إذا مُنحت المفاوضات مزيدا من الزخم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن جونسون قوله اليوم الاثنين: "لا أعتقد أننا في الواقع بعيدون كل البعد عن بعضنا البعض، لكن ما نحتاجه الآن هو رؤية القليل من الطاقة في المفاوضات".

وأضاف: "من الأفضل أن نسرع في القيام بذلك، ولا نرى سببا يمنع من إتمام ذلك في يوليو... قطعا لا أريد أن أرى ذلك يستمر حتى الخريف أو الشتاء كما يرغبون في بروكسل على ما أعتقد. لا أفهم سببا لذلك، لذا دعونا نفعلها".

واتفق جونسون وزعماء الاتحاد الأوروبي اليوم على ضرورة تكثيف المحادثات حول العلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد بهدف التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء الوقت في نهاية العام.

وذكر بيان مشترك، بعد انضمام جونسون إلى زعماء المؤسسات الرئيسية الثلاث في الاتحاد الأوروبي في مؤتمر عبر الفيديو، أن الطرفين "اتفقا على ضرورة منح (المفاوضات) قوة دفع جديدة".

وأضاف البيان "أيد (الجانبان) الخطط التي اتفق عليها كبار المفاوضين لتكثيف المحادثات في يوليو ولتهيئة أفضل الظروف لإبرام اتفاق والتصديق عليه قبل نهاية عام 2020".

وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير، وعلاقتها مع التكتل محكومة الآن بترتيب انتقالي يبقي القواعد السابقة سارية بينما يتفاوض الجانبان على شروط جديدة.

ومع ذلك، لم يحرز المفاوضون سوى تقدم ضئيل للغاية تجاه اتفاقية تجارية، كما تعثرت المحادثات تقريبا حول قضايا مثل ضمانات المنافسة العادلة وحقوق الصيد.

المصدر: "رويترز"