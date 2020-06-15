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الصحة الإسرائيلية: وفاة مصابين بفيروس كورونا

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الصحة الإسرائيلية: وفاة مصابين بفيروس كورونا
AFP GIL COHEN-MAGEN
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن وفاة مصابين اثنين بفيروس كورونا في إسرائيل خلال اليوم الأخير.

وحسب معطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، تم تسجيل 182 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 19237 شخصا.

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وبلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس 302 حالة.

وتشير معطيات وزارة الصحة إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات في الوقت الحالي يبلغ 3520 شخصا، بينهم 35 مريضا بحالة خطيرة، منهم 25 شخصا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في إسرائيل 15415 شخصا.

وتشهد إسرائيل ارتفاعا في عدد الحالات المسجلة بفيروس كورونا منذ أواخر مايو الماضي بعد السيطرة على الفيروس بشكل عام.

المصدر: وكالات

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