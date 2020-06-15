فرنسا تريد إجراء محادثات بشأن موقف تركيا "العدواني" في ليبيا

قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية، يوم الاثنين، إن باريس تريد إجراء محادثات مع الدول الأعضاء في حلف الناتو لمناقشة دور تركيا "العدواني" و"غير المقبول" على نحو متزايد في ليبيا.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن عززت تركيا وجودها في ليبيا للمساعدة في صد هجوم شنته قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة المشير خليفة حفتر على طرابلس.

واتهم مسؤول رئاسي فرنسي، في حديث لـ"رويترز" يوم الاثنين، تركيا العضو بحلف شمال الأطلسي بخرق حظر فرضته الأمم المتحدة على تسليح ليبيا وبزيادة وجودها البحري قبالة ساحلها.

وقال المسؤول: "أصبحت تلك التدخلات تسبب مشكلات كبيرة.. والوضع يتعثر على الرغم من جهودنا.. هذا الموقف العدواني بشكل متزايد غير مقبول".

وأضاف "من المفترض أن تركيا شريك في حلف شمال الأطلسي لذا لا يمكن استمرار ذلك".

وعندما سئل عن رأي باريس، قال المسؤول الفرنسي إنه سيتم إجراء محادثات خلال الأيام المقبلة مع تركيا وشركاء حلف شمال الأطلسي الآخرين لبحث الموقف.

ويعقد وزراء دفاع حلف الأطلسي محادثات هذا الأسبوع.

وتشهد العلاقات بين تركيا وفرنسا توترا بالفعل بسبب عدد من القضايا تتراوح من سوريا إلى التنقيب عن النفط في شرق البحر المتوسط، حيث أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الجاري بأن دعم فرنسا لحفتر "أزعجه فعلا".

المصدر: رويترز