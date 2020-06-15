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الولايات المتحدة.. المحكمة العليا ترفض النظر في قضايا تنطوي على دفاع "الحصانة المؤهلة"

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الولايات المتحدة.. المحكمة العليا ترفض النظر في قضايا تنطوي على دفاع
Reuters
المحكمة العليا الأمريكية
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رفضت المحكمة العليا الأمريكية النظر في عدد من القضايا التي تنطوي على دفاع قانوني يسمى "الحصانة المؤهلة" التي يمكن استخدامها لحماية المسؤولين الحكوميين من الدعاوى القضائية.

ويمكن استخدام القانون أيضا لحماية أفراد الشرطة المتهمين باستخدام القوة المفرطة.

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ورفض القضاة، يوم الاثنين،‭ ‬طعونا في قضايا كانت معلقة أمام المحكمة منذ شهور، بما في ذلك نزاع حول ما إذا كان يمكن مقاضاة أفراد شرطة في ولاية تنيسي بسبب استخدامهم كلبا في مواجهة رجل يقول إنه كان مستسلما.

واعتراضا على ذلك، قال القاضي كلارنس توماس إنه كان ينبغي للمحكمة أن تنظر في القضية.

ويأتي قرار رفض القضايا متزامنا مع تسليط الضوء مجددا بأنحاء الولايات المتحدة على استخدام الشرطة للقوة على أثر وفاة الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد في منيابوليس، بعد أن جثا شرطي أبيض على عنقه لما يقرب من 9 دقائق أثناء احتجازه إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

المصدر: رويترز

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