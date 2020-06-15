استطلاع عالمي: رد الصين على "كوفيد-19" أفضل من الولايات المتحدة

أظهر استطلاع رأي أجرته "مؤسسة تحالف الديمقراطيات" أن عدد من يعتقدون أن الصين ردت بشكل طيب على جائحة كورونا يزيد بشكل أكبر بكثير عمن يرون أن الولايات المتحدة تصدت بشكل فعال للوباء.

وخلص استطلاع الرأي، الذي شمل أكثر من 120 ألف شخص في 53 دولة وأجراه مركز الأبحاث بالمشاركة مع شركة "داليا" الألمانية لأبحاث بيانات استطلاعات الرأي، وخلص كذلك إلى أنه حتى في الدول الديمقراطية يعتقد 45 في المئة من الناس أن حكوماتهم فرضت قيودا أكثر من اللازم على الحريات خلال مواجهتهم للجائحة.

وقال أندرس فو راسموسن، رئيس المؤسسة والأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي: "ينبغي أن يكون "كوفيد-19" بمثابة نداء تنبيه للزعماء الديمقراطيين بأن الناس يرغبون في المزيد من الديمقراطية والحرية بعد المرض".

ويعتقد أكثر من 60 في المئة ممن شملهم استطلاع الرأي أن الصين استجابت بشكل جيد لمواجهة الوباء، في حين يرى الثلث فقط حول العالم أن استجابة الولايات المتحدة كانت فعالة في التصدي له.

وفي الجهة الأخرى يرى أكثر من النصف بقليل ممن شملهم استطلاع الرأي في الولايات المتحدة، أن حكومتهم استجابت بشكل جيد.

المصدر: رويترز