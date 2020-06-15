 
مباشر

بوريل: قمة ثنائية بين الاتحاد الأوروبي والصين تعقد في 22 يونيو

أخبار العالم

بوريل: قمة ثنائية بين الاتحاد الأوروبي والصين تعقد في 22 يونيو
Reuters
فعاليات قمة التحاد الأوروبي-الصين 2019
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o3ti

أعلن مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن قمة ثانية بين الاتحاد الأوروبي والصين ستعقد يوم 22 يونيو عبر الفيديو.

إقرأ المزيد
الاتحاد الأوروبي يحضر لقمة ثنائية مع الصين
الاتحاد الأوروبي يحضر لقمة ثنائية مع الصين

وجاء تصريح بوريل اليوم الاثنين عقب مؤتمر افتراضي جمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي شارك فيه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وقال: "سنعقد قمة الاتحاد الأوروبي - الصين يوم الاثنين المقبل، نستعد لها ونواصل المفاوضات كي تحقق القمة نتائج ملموسة. نأمل باعتماد برنامج تعاون للسنوات الخمس المقبلة حتى العام 2025. وليس من السهل التوصل لاتفاق لكننا نواصل المفاوضات مع شركائنا الصينيين ونعتزم مواصلتها حتى اللحظة الأخيرة".

وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي يبذل قصارى جهده من أجل إنجاح القمة حتى تخرج بـ"أفضل نتيجة".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا