حرس السواحل البريطاني يعثر على حطام مقاتلة أمريكية سقطت شمال شرق إنجلترا

أعلنت إدارة حرس السواحل البريطاني العثور على حطام المقاتلة الأمريكية التي تحطمت اليوم الاثنين شمال شرق إنجلترا مع استمرار فقدان قائد الطائرة.

وقال حرس السواحل الملكي، في بيان، إن فرق الإنقاذ عثرت على حطام المقاتلة الأمريكية المنكوبة من نوع "F-15C Eagle"، مشيرة إلى أنه يجري حاليا عمليات لانتشال أجزاء الطائرة.

وأشار حرس السواحل الملكي مع ذلك إلى أن قائد المقاتلة لا يزال مفقودا، مؤكدا أن وحدات الإنقاذ تواصل عمليات البحث عنه بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأفاد البنتاغون، في وقت سابق من الاثنين، بتحطم طائرة مقاتلة من نوع "F-15C" في بحر الشمال قبالة سواحل شمال شرق انكلترا، مؤكدا أن مصير الطيار غير معروف ودون ذكر سبب تحطم الطائرة.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية أن الطائرة كانت تنفذ مهمة تدريب روتينية وعلى متنها طيار واحد.

المصدر: "رويترز" + وكالات