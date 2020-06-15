إسرائيل تشق طريقا دائريا جديدا بالقدس يربط المستوطنات

قال مسؤولون إسرائيليون إن عملية شق طريق دائري رئيسي جديد للقدس قد بدأت، وأضافوا أإنه سيفيد جميع سكانه.

ويقول منتقدو المشروع إنه عقبة أخرى أمام آمال الفلسطينيين في جعل القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين في المستقبل.

وقالت وكالة "رويترز" إن الطريق، الذي سيسمى الطريق الأمريكي، سيربط المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة التي تقع شمالي وجنوبي القدس.

وتظهر وثائق التخطيط التي راجعتها "رويترز" وزيارات للمنطقة لرسم الطريق، أن الطريق سيمتد لأكثر من 8 كيلومترات.

وصرح مسؤول في بلدية القدس شريطة عدم نشر اسمه، بأنه يجري بالفعل شق الأجزاء الوسطى والجنوبية من الطريق، وسوف يتم طرح مناقصات للجزء الواقع في أقصى الشمال، بتكلفة متوقعة تبلغ 187 مليون دولار، قرب نهاية العام.

ومن المتوقع أن يكلف المشروع، الذي سيمتد بمحاذاة أو قرب الأطراف الخارجية للقدس الشرقية، أكثر من ربع مليار دولار.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن الطريق، الذي سيضم نفقا بطول 1.6 كيلومتر شرقي جبل الزيتون، سيخفف من الازدحام المروري لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة.

وضمت إسرائيل القدس الشرقية، في خطوة لم تلق اعترفا دوليا، بعد أن استولت على المنطقة، إلى جانب الضفة الغربية وقطاع غزة، في حرب عام 1967.

ويأتي البناء في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة الإسرائيلية لبدء مناقشات على مستوى مجلس الوزراء اعتبارا من أول يوليو حول تنفيذ الوعد الانتخابي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وهي خطوة مقررة تثير انتقادات دولية متزايدة.

جدير بالذكر أن مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين انهارت في عام 2014.

المصدر: رويترز