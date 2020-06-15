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البيت الأبيض: ترامب "يرفض تماما" إعادة إغلاق اقتصاد البلاد

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البيت الأبيض: ترامب
AFP Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشار البيت الأبيض لاري كودلو
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قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، اليوم الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب عازم على عدم إغلاق اقتصاد البلاد مرة أخرى بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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وفي حديثه مع شبكة "فوكس نيوز"، أوضح كودلو أن ترامب ونائبه مايك بينس "يرفضان تماما" فكرة إعادة غلق اقتصاد الولايات المتحدة مرة أخرى.

وأضاف معلقا على وضع الجائحة في بلاده حاليا: "عندما تنظرون إلى العدد الإجمالي للإصابات والإصابات الجديدة تحديدا، يتضح أن الأرقام لا تزال متدنية جدا. نحن نراقب الوضع بعناية".

وسجلت الولايات المتحدة منذ بدء تفشي فيروس كورونا، نحو مليونين و100 ألف إصابة وأكثر من 115 ألف حالة وفاة حتى الآن.

المصدر: وكالات

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