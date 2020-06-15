مجلس حقوق الإنسان سيبحث "عنصرية ووحشية الشرطة الأمريكية"

قال مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة إنه سيعقد مباحثات طارئة الأربعاء تتناول اتهامات بـ"العنصرية الممنهجة ووحشية الشرطة واستخدام العنف مع المحتجين السلميين" في الولايات المتحدة.

وأضاف المجلس في بيان، اليوم الاثنين، أن قراره اتُّخذ بعد طلب تقدمت به بوركينا فاسو الأسبوع الماضي نيابة عن دول أفريقية.

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وجاء في الخطاب الذي أرسلته بوركينا فاسو أن، "وفاة جورج فلويد لم تكن حادثة منفردة للأسف"، في إشارة إلى الأمريكي من أصل أفريقي الذي توفي يوم 25 مايو أثناء اعتقالة الخشن على يد الشرطة في مينيابوليس مما أثار احتجاجات في شتى أنحاء الولايات المتحدة.

وقال الخطاب إن "الغضب العالمي" الذي أثارته تلك الحادثة يؤكد أهمية مناقشة مجلس حقوق الانسان لهذه المسألة مشيرة إلى أن 600 من جماعات ونشطاء وأقارب الضحايا دعوا الأسبوع الماضي الى عقد جلسة خاصة.

وكان مجلس مدينة منيابوليس قرر بالإجماع يوم الجمعة السعي لوضع نظام للأمن العام يعمل تحت إمرة قيادات المجتمع لكي يحل محل إدارة الشرطة بعد مقتل فلويد.

وتجددت الاحتجاجات بعد مقتل الأمريكي الآخر من أصل إفريقي ريشارد بروكس على يدي شرطي أبيض في أتلانتا يوم الجمعة.

المصدر: رويترز