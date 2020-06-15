الجيش الكوري الجنوبي يعزز مراقبته على الجارة الشمالية بعد التهديات التي أطلقتها بيونغ يانغ

عزز الجيش في كوريا الجنوبية مراقبته للحدود مع جارته كوريا الشمالية، بعد أن هدد ت بيونغ يانغ باتخاذ إجراءات عسكرية ضد الجارة الجنوبية.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية "كيم جون-راك" في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "نحن نراقب عن كثب تحركات الجيش الكوري الشمالي ونحافظ على وضع الاستعداد العسكري الثابت. وحتى الآن، لم يكن هناك أي حادث يحتاج لتقديم تفسيرات إضافية حوله".

وذكر المتحدث أن الجيش يراقب عن كثب الشمال مع أصول المراقبة في الخط الأمامي، وكذلك في الجو وفي البحر

وفي بيان يوم السبت، قالت كيم يو-جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ-أون"، إن جيشها سيكون مخول وله الحق في اتخاذ "الخطوة التالية" ضد الجنوب، في أحدث سلسلة من التهديدات التي وجهها الشمال في حالة غضب بسبب المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ، التي دأب على إرسالها نحو الشمال معارضون شماليون ونشطاء كوريون جنوبيون عبر الحدود.

ووسط مخاوف من احتمال استفزاز كوريا الشمالية على الحدود البحرية بين الكوريتين أو بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، قالت هيئة الأركان المشتركة (JCS) إنه لم تكن هناك حتى الآن أنشطة غير عادية من قبل كوريا الشمالية للإبلاغ عنها.

المصدر: يونهاب