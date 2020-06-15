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تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف 15"على سواحل يوركشير البريطانية

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تحطم مقاتلة أمريكية من طراز
Reuters
مقاتلة أمريكية من طراز "إف 15"
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أفادت وسائل إعلام بريطانية بتحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف 15" اليوم الاثنين، عندما كانت في مهمة تدريبية على سواحل يوركشير البريطانية.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن بيان للقوات الأمريكية، يفيد بتحطم طائرة مقاتلة في بحر الشمال قبالة سواحل شمال شرق انكلترا، يوم الاثنين، ولم يعرف مصير الطيار وسبب تحطم الطائرة.

وبحسب الصحيفة فإن الطائرة كانت في مهمة تدريب روتينية وعلى متنها طيار واحد. وعمليات الإنقاذ والبحث لا تزال جارية عن الطيار.

المصدر: وكالات

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