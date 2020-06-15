تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف 15"على سواحل يوركشير البريطانية

أفادت وسائل إعلام بريطانية بتحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف 15" اليوم الاثنين، عندما كانت في مهمة تدريبية على سواحل يوركشير البريطانية.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية عن بيان للقوات الأمريكية، يفيد بتحطم طائرة مقاتلة في بحر الشمال قبالة سواحل شمال شرق انكلترا، يوم الاثنين، ولم يعرف مصير الطيار وسبب تحطم الطائرة.

وبحسب الصحيفة فإن الطائرة كانت في مهمة تدريب روتينية وعلى متنها طيار واحد. وعمليات الإنقاذ والبحث لا تزال جارية عن الطيار.

BREAKING NEWS: The U.S. Air Force have announced that an F-15C Eagle has crashed in the North Sea. https://t.co/UCYj9UB4zE — UK Defence Journal (@UKDefJournal) June 15, 2020

UK: US F-15C Eagle fighter jet from RAF Lakenheath in Suffolk crashes into North Sea while on a training mission. pic.twitter.com/ajNqjgkvEd — NewsAspect (@newsaspect) June 15, 2020

المصدر: وكالات