طبيب مصري يوضح الفرق بين الدواء الروسي والأمريكي لعلاج كورونا

علق الطبيب المصري، جمال شعبان، أحد أشهر أطباء القلب والأوعية الدموية في مصر، على الأدوية الروسية والأمريكية المتداولة وقيد التطوير لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح شعبان عبر منشور نشره على صفحته في "الفيسبوك"، أن الدواء الأمريكي قد يكون مفيدا، لكن الدواء الروسي يبدو أكثر فعالية وأمانا وأقل تكلفة.

وكانت السلطات الصحية الروسية قد أعلنت مؤخرا، إنتاج دواء "أفيفافير" لعلاج المرضى المصابين بـ"كوفيد-19"، مؤكدة أن النتائج الأولية لاختبار هذا الدواء المحلي على المصابين بفيروس كورونا أظهرت فعاليته بنسبة 90%.

ويمثل عقار "أفيفافير" أول دواء روسي مضاد لفيروس كورونا المستجد صادقت على استخدامه وزارة الصحة الروسية.

أما في الولايات المتحدة، فأعلن مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، أن دواء "ريمديسيفير" التجريبي، يسرع شفاء مرضى كورونا.

المصدر: وكالات