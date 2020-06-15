ولايات أمريكية تسجل ارتفاعا جديدا في عدد المصابين بفيروس كورونا

سجلت ولايتا تكساس وكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وبحسب آخر الأرقام والبيانات ارتفعت الحصيلة اليومية لعدد المصابين بفيروس كورونا في كاليفورنيا بواقع 3.5 ألف مصاب، فيما سجلت تكساس ارتفاعا بواقع 1.8 ألف إصابة.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "Texas Tribune" أن عدد الإصابات الجديدة في الولاية ارتفع خلال الاسبوعين الماضين بنسبة 71%.

وقالت مصادر صحية إن الفيروس تفشى بدرجة خاصة في السجون والمعامل الخاصة باللحوم.

ونقلت الصحيفة عن الخبيرة في مجال الأوبئة، ريبيكا فيشر، أن الزيادة الحادة في أعداد المصابين، كانت نتيجة للاحتفالات بيوم الذكري نهاية مايو الماضي، وكذلك المشاركة في الاحتجاجات التي شهدتها المدن الأمريكية في الأيام الأخيرة على إثر وفاة المواطن جوروج فلويد على يد الشرطة.

وسجلت الولايات المتحدة منذ بدء تفشي فيروس كورونا، نحو مليونين و100 ألف إصابة وأكثر من 115 ألف حالة وفاة حتى الآن.

المصدر: وكالات