وزير ياباني ينفي اتخاذ قرار بتخفيف قيود دخول الأجانب للبلاد

نفى وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، اليوم الاثنين، صحة تقرير إخباري ذكر أن الحكومة قررت تخفيف حظر دخول المسافرين من بعض الدول.

وكانت صحيفة "يوميوري" ذكرت في الأسبوع الماضي أن اليابان قد تسمح باستئناف رحلات العمل من وإلى أستراليا ونيوزيلندا وفيتنام وتايلاند في الشهور القليلة المقبلة.

إقرأ المزيد

وقال الوزير للبرلمان إن الحكومة تدرس سبلا لتخفيف قيود الدخول آخذة في الاعتبار عدة عوامل، مضيفا أنها ستخففها على مراحل إذا قررت ذلك.

ورفعت اليابان نهاية الشهر الماضي حالة الطوارئ التي كانت قد فرضتها في أبريل الماضي، لمواجهة وباء كورونا.

وبرفع حالة الطوارئ تم إلغاء القيود عن المواطنين، والسماح لهم بحرية الحركة واستئناف الأنشطة التجارية، في عموم البلاد.

المصدر: رويترز