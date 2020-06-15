مصادر: بومبيو يلتقي مسؤولين صينيين في هاواي مطلع هذا الأسبوع

قالت قناة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين اثنين ودبلوماسي غربي، إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يعتزم لقاء مسؤولين صينيين في ولاية هاواي مطلع هذا الأسبوع.

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ونقلت القناة عن المصادر أن بومبيو سيبحث مع ممثلي الصين دائرة واسعة من القضايا خلال لقاءات ستستضيفها قاعدة "بيرل هاربور- هيكام" الجوية الأمريكية.

ولم تكشف مصادر القناة عن هوية الأشخاص الذين سيلتقيهم الوزير الأمريكي أثناء زيارته. وأضاف الدبلوماسي الغربي أن البيت الأبيض يبقي خطط الوزير طي الكتمان.

ويشهد التوتر بين الولايات المتحدة والصين تصاعدا على مدار الأشهر الأخيرة، على خلفية جائحة كورونا وتصويت أعضاء الهيئة التشريعية الصينية لصالح قانون "الأمن القومي" في منطقة هونغ كونغ.

المصدر: إنترفاكس