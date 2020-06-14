بافاريا الألمانية تتوقع استئناف عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين

توقفت الولايات الألمانية في الأشهر الأخيرة عن إعادة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، بسبب انتشار فيروس "كوفيد 19".

وقال وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية يواخيم هيرمان، إنه يتوقع استئناف عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين في النصف الثاني من العام الحالي في ظل تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

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وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية يوم الأحد، صرح يواخيم هيرمان قائلا: "لدينا شروط إطارية جديدة بسبب أزمة كورونا، وقد تم تعليق الرحلات فعليا في الوقت الراهن، لأن أوطان الأشخاص المرحلين لم تقبل بعمليات الإعادة بسبب خطر العدوى".

وأضاف "أتوقع أن الظروف ستخفف في النصف الثاني من العام الحالي "فحركة النقل الجوي ستتكثف بوجه عام مرة أخرى".

وأعرب هيرمان عن اعتقاده بوجوب معاودة الترحيلات إلى سوريا أيضا.

وسيعقد وزراء داخلية الولايات الألمانية، ووزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر، مؤتمرا في مدينة إرفورت من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة المقبلين، لمناقشة الموضوع.

المصدر: وكالة الأنباء الألمانية