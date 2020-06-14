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أوكرانيا تطالب بتسليمها الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران

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أوكرانيا تطالب بتسليمها الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران
Reuters
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قال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا إن بلاده لا تملك المعدات اللازمة لفك تشفير المعلومات المسجلة في الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي سقطت قرب طهران في يناير الماضي.

وأضاف الوزير: "لكن رغم ذلك تصر أوكرانيا، على نقل الصندوقين إلى كييف في البداية، ومن هناك يجب أن ترسل إلى باريس لفك تشفيرها".

وأشار إلى أن أوكرانيا، توصلت قبل عدة أشهر إلى اتفاق مع الجانب الفرنسي، حول فك التشفير في باريس.

خلال جلسة مجلس منظمة الطيران المدني الدولية، أعلن مندوب إيران استعداد بلاده لتسليم الصندوقين ليتم تفكيك التشفير هناك. وقال الوزير الأوكراني: "إننا نأمل، أن هذا الوعد، ليست مجرد كلمات فارغة، ولكن في الطريق إلى فرنسا لن نشاهد هذين الصندوقين في أوكرانيا".

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من جانبه، أعلن نائب وزير الخارجية الأوكراني يفغيني ينين، أنه لا توجد أي عقبات تعيق تسليم الصندوقين، إلى أوكرانيا، ولا يوجد سبب لتأجيل التسليم، إلا إنعدام الإرادة السياسية لدى الجانب الإيراني.   

وأضاف نائب الوزير، أنه تمت ملاحظة حالة مماثلة، في موضوع القضية الجنائية المتعلقة بتحطم الطائرة.

وقال: "أرسل الجانب الأوكراني عدة طلبات للحصول على المساعدة القانونية من الجانب الإيراني، لكنها بقيت جميعها دون رد".

المصدر: تاس

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