ترامب يدافع عن وضعه الصحي بعدما نزل درجا بخطوات متثاقلة وحذرة (فيديو)

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يحتفل، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الرابع والسبعين، عن سلامة وضعه الصحي، عقب انتشار فيديو له وهو ينزل عن منصة بخطوات متثاقلة حذرة.

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فخلال احتفال تسليم شهادات في أكاديمية ويست بوينت العسكرية المرموقة قرب نيويورك السبت، ألقى ترامب خطابا سادته على غير العادة نبرة توافقية سعى عبرها لتهدئة الجدل مع وزارة الدفاع (البنتاغون).

وعند مغادرته المنصة، بدا أن الرئيس الأمريكي يواجه صعوبة في النزول، وكانت خطواته متثاقلة وصغيرة وحذرة.

"McGarther" -- Trump also repeatedly had trouble with General Douglas MacArthur's name pic.twitter.com/HLSwbol2yL — Aaron Rupar (@atrupar) June 13, 2020

وأشارت وسائل إعلام أمريكية أيضا إلى استعماله كلتا يديه لحمل كأس ماء خلال الخطاب، كما واجه صعوبة في نطق اسم بطل الحرب العالمية الثانية الجنرال دوغلاس ماكارثر.

ورد ترامب في تويتر مساء السبت على التساؤلات عن وضعه الصحي، قائلا إن ممر الوصول "طويل جدا وحاد، وليس لديه سور جانبي، والأهم أنه كان زلقا جدا"، مشيرا إلى أنه كان حذرا جدا كي لا يسقط ويعطي الإعلام فرصة للسخرية منه.

وشدد ترامب على أنه قطع الأمتار الثلاثة الأخيرة من الممر "راكضا".

Is the President of the United States physically well? pic.twitter.com/6R4GExT0KL — The Lincoln Project (@ProjectLincoln) June 13, 2020

ويخوض الملياردير الجمهوري حملته للانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر التي سيواجه فيها مرشح الحزب الديموقراطي جو بايدن البالغ 77 عاما.

المصدر: "رويترز"