القضاء على مهرب مسلح خلال مناوشة على الحدود الطاجيكية الأفغانية

أعلنت لجنة أمن الدولة في طاجيكستان، مقتل أحد مهربي المخدرات المسلحين وإصابة آخر خلال اشتباك على الحدود الطاجيكية الأفغانية.

وجاء في بلاغ صدر عن اللجنة: "في ليلة 14 يونيو، نتيجة لعملية مشتركة لعناصر جهاز أمن الدولة وحرس الحدود، تم التصدي لمحاولة عبور الحدود الطاجيكية الأفغانية من جانب مجموعة دولية لتهريب المخدرات".

وذكرت المخابرات الطاجيكية، أن مجموعة من مهربي المخدرات وعلى رأسها مواطن أفغاني مقيم في ولاية تاهور، يدعى الحاج عبد الله وعمره 35 سنة، حاولت بصورة غير قانونية اجتياز الحدود ونقل المخدرات عبر نقطة تشوبك الحدودية.

وخلال تفتيش مكان الاشتباك لاحقا، تم العثور على بندقية آلية من طراز كلاشنيكوف، وحقيبة بلاستيكية مع 10 حزم من المواد المخدرة.

المصدر: نوفوستي