العثور على زجاجة ويسكي مخبأة في تمثال منذ عام 1936 بالولايات المتحدة

اكتشف عمال، وجود زجاجة ويسكي بوربون، داخل نصب رئيس الجنوب الأمريكي خلال الحرب الأهلية جيفرسون ديفيس، وذلك خلال تفكيكهم للتمثال قرب مبنى الكابيتول في مدينة كنتاكي.

وذكرت صحيفة" نويورك بوست"، أن الزجاجة بقيت مخبأة داخل النصب منذ عام 1936.

وبالإضافة إلى زجاجة بوربون من ماركة Glenmore Kentucky، تم العثور أيضا في داخل التمثال، على نسخة من جريدة "ستيت جورنال" ليوم 20 أكتوبر 1936، وهو تاريخ نصب التمثال.

في وقت سابق، صوتت اللجنة الاستشارية للملكية التاريخية في كنتاكي، بالإجماع تقريبا، على إزالة التمثال.

وتشهد الولايات المتحدة، موجة من الهدم لتماثيل قادة الجنوب خلال الحرب الأهلية، على خلفية الاحتجاجات بعد وفاة الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد على أيدي الشرطة قبل فترة.

وخلال الصراع بين الشمال والجنوب في 1861-1865، انفصلت بعض الولايات عن الولايات المتحدة وشكلت الولايات الكونفدرالية الأمريكية. وانتهى الصراع العسكري بانتصار الشمال واستعادة الولايات المتحدة داخل حدودها السابقة.

المصدر: نوفوستي





