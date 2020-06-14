إفريقيا.. إصابات كورونا تتجاوز 230 ألف حالة ودولتان عربيتان تتصدران ضحايا الوباء

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد ، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في قارة إفريقيا، تجاوز 230 ألف شخص، فيما تخطى عدد الوفيات هناك جراء الوباء 6000 حالة وفاة.

وقالت المنظمة في بيان: "تم تشخيص ما مجموعه 230،454 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في إفريقيا، في حين توفي 6218 جراء الفيروس، فضلا عن تعافي أكثر من 106000 شخص منذ تفشي الفيروس".

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وأضافت المنظمة أن معظم حالات الإصابة بالفيروس سجلت في جنوب أفريقيا 65736، تليها مصر بـ 41303 حالة، ونيجيريا بـ15181 إصابة.

كما لفتت المنظمة إلى أنه تم رصد أعلى معدلات الوفيات في جنوب إفريقيا بعدد حالات 1423، و1422 حالة في مصر و760 حالة وفاة في الجزائر.

وسبق لمنظمة الصحة العالمية وأن حذرت من تسارع وتائر انتشار الوباء في بعض المناطق في القارة الإفريقية ونادت بضرورة فرض إجراءات قوية في بؤر الانتشار الحالية كجنوب أفريقيا والجزائر والكاميرون.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد حذر مؤخرا بأن ملايين الأشخاص في إفريقيا مهددون بفقر مدقع، بسبب وباء كورونا، داعيا إلى "تضامن دولي" متزايد مع هذه القارة.

كما دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، المجتمع الدولي لتقديم المساعدة لدول إفريقيا في مكافحة تداعيات وباء كورونا.

المصدر: وكالات