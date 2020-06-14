نتنياهو: نبدأ باتخاذ خطوات عملية لإقامة "هضبة ترامب" في الجولان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عن شروع حكومته ببذل جهود عملية في سبيل إقامة مستوطنة جديدة في الجولان المحتل تحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد مكتب نتنياهو بأن رئيس الوزراء صرح في مستهل جلسة حكومية أسبوعية: "سنبدأ اليوم باتخاذ خطوات عملية من أجل إقامة بلدة هضبة ترامب في الجولان".

وذكّر نتنياهو بأن هذه الخطوة تأتي تكريما لقرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان في مايو العام الماضي، في إجراء يتناقض مع القانون الدولي الذي ينص على أن الجولان أرض سورية محتلة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد نظمت العام الماضي مراسم احتفالية لتدشين المستوطنة الجديدة، لكنها لم تتخذ حتى الآن أي خطوات عملية في سبيل إقامتها.

المصدر: RT