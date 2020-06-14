إيران تأسف لاتهامها بالوقوف وراء الصواريخ التي استهدفت منشآت سعودية

أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن أسفه من إعلان الأمانة العامة للأمم المتحدة أن صواريخ كروز التي هُوجمت بها منشآت نفطية ومطار في السعودية العام الماضي "أصلها إيراني".

وأكد وزير الخارجية الايراني أن لا أساس للمزاعم التي تحدثت أن الصواريخ، التي استهدفت منشآت أرامكو في السعودية "إيرانية المنشأ"، معربا عن الأسف لأن الامانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة أثبتت بأنها تتأثر بالتهديدات الأمريكية.

وقال ظريف في حوار مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" إن "أمريكا والكيان الصهيوني سعيا كثيرا على مدى الأعوام الأربعين الماضية، خاصة في مرحلة بروز الملف النووي الإيراني، الذي اتاح لهما الفرصة للإيحاء للعالم بإن إيران تشكل تهديدا أمنيا".

هذا وقد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يوم الجمعة الماضي، مجلس الأمن الدولي بأن صواريخ كروز، التي هوجمت بها منشآت نفطية ومطار دولي في السعودية العام الماضي "أصلها إيراني".

المصدر: إرنا