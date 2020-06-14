سفارة أمريكا في سيئول تعلق لافتة "حياة السود مهمة" تأييدا للاحتجاجات

علقت السفارة الأمريكية في سيئول لافتة ضخمة تحمل عبارة "حياة السود مهمة" (بلاك لايفز ماتر) على مبنى بعثتها، وذلك تأييدا لحملة مناهضة للعنصرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

The U.S. Embassy stands in solidarity with fellow Americans grieving and peacefully protesting to demand positive change. Our #BlackLivesMatter banner shows our support for the fight against racial injustice and police brutality as we strive to be a more inclusive & just society. pic.twitter.com/Y4Thr2MRdw — U.S. Embassy Seoul (@USEmbassySeoul) June 13, 2020

ونشرت السفارة في سيئول صورة للافتة على صفحتها في "تويتر" باللونين الأبيض والأسود.

وأرفقت البعثة الأمريكية، الصورة بتغريدة قالت فيها إن "السفارة الأمريكية تتضامن مع بني وطنها الذين يشعرون بالحزن ويحتجون سلميا للمطالبة بتغيير إيجابي. تظهر لافتة "بلاك لايفز ماتر" دعمنا لمكافحة الظلم العنصري ووحشية الشرطة ونحن نكافح لنكون مجتمعا أكثر شمولا وعدلا".

وأعاد السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية، هاري هاريس، نشر الرسالة، وأضاف أن "الولايات المتحدة دولة حرة ومتنوعة... نكتسب قوتنا من هذا التنوع".

وتنتشر احتجاجات "بلاك لايفز ماتر" في جميع أنحاء العالم في إطار حملات تركز على الظلم الاجتماعي بعد وفاة المواطن الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، عقب احتجاز الشرطة له.

ومثلت اللافتة دعما صريحا للاحتجاجات من شخص عينه الرئيس دونالد ترامب، بعدما انتقد الأخير الاحتجاجات العنيفة ووصفها بأنها فوضى وتخريب.

المصدر: رويترز