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سفارة أمريكا في سيئول تعلق لافتة "حياة السود مهمة" تأييدا للاحتجاجات

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علقت السفارة الأمريكية في سيئول لافتة ضخمة تحمل عبارة "حياة السود مهمة" (بلاك لايفز ماتر) على مبنى بعثتها، وذلك تأييدا لحملة مناهضة للعنصرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ونشرت السفارة في سيئول صورة للافتة على صفحتها في "تويتر" باللونين الأبيض والأسود.

وأرفقت البعثة الأمريكية، الصورة بتغريدة قالت فيها إن "السفارة الأمريكية تتضامن مع بني وطنها الذين يشعرون بالحزن ويحتجون سلميا للمطالبة بتغيير إيجابي. تظهر لافتة "بلاك لايفز ماتر" دعمنا لمكافحة الظلم العنصري ووحشية الشرطة ونحن نكافح لنكون مجتمعا أكثر شمولا وعدلا".

وأعاد السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية، هاري هاريس، نشر الرسالة، وأضاف أن "الولايات المتحدة دولة حرة ومتنوعة... نكتسب قوتنا من هذا التنوع".

وتنتشر احتجاجات "بلاك لايفز ماتر" في جميع أنحاء العالم في إطار حملات تركز على الظلم الاجتماعي بعد وفاة المواطن الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، عقب احتجاز الشرطة له.

ومثلت اللافتة دعما صريحا للاحتجاجات من شخص عينه الرئيس دونالد ترامب، بعدما انتقد الأخير الاحتجاجات العنيفة ووصفها بأنها فوضى وتخريب.

المصدر: رويترز

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