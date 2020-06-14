السلطات في هونغ كونغ تعاقب شرطيا لهتافه بشعار "لا أستطيع التنفس"!

وبخت السلطات في هونغ كونغ شرطيا في قوات مكافحة الشغب، بعد أن ظهر في تسجيل فيديو وهو يهتف "حياة السود مهمة" و"لا أستطيع التنفس"، خلال مشاركته في دورية أمنية، بحسب وسائل إعلام.

ونشرت مواقع على الإنترنت، من بينها الموقع الإلكتروني لهيئة إذاعة وتلفزيون هونغ كونغ العامة، الممولة من الحكومة، مقطع فيديو يظهر فيه الضابط في منطقة ياو ما تيه في حي كولون وهو يهتف بتلك الشعارات المرتبطة باحتجاجات على موت الأمريكي من أصول إفريقية، جورج فلويد، في 25 مايو على يد شرطي أبيض في مدينة منيابوليس الأمريكية، مما أثار احتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة وعدد من دول العالم.

وردد رجل الشرطة في التسجيل "BLACK LIVES MATTER" أو "حياة السود مهمة" و"لا أستطيع التنفس" ثلاث مرات لكل شعار، وهتف أيضا "هذه ليست أمريكا" في المقطع الذي كانت مدته 20 ثانية ونُشر مطلع الأسبوع على موقع هيئة إذاعة وتلفزيون هونغ كونغ.

وقالت متحدثة باسم شرطة هونغ كونغ لصحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست إن الضابط تعرض للتوبيخ بسبب الواقعة.

وأضافت للصحيفة: "جرى توبيخ الضابط وتذكيره بأن يقدم نفسه على الدوام بصورة احترافية، وربما يتبع ذلك إجراء تأديبي، وفقا لنتيجة التحقيق".

المصدر: رويترز