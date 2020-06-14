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شركة طيران صينية تعلق رحلاتها من داكا إلى قوانغتشو بعد إصابات بكورونا

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شركة طيران صينية تعلق رحلاتها من داكا إلى قوانغتشو بعد إصابات بكورونا
Reuters ANTARA FOTO
رجل يرتدي بدلة واقية داخل الطائرة، تعبيرية
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قالت إدارة الطيران المدني الصينية أن شركة خطوط جنوب الصين الجوية ستعلق رحلتها من داكا إلى قوانغتشو لأربعة أسابيع اعتبارا من 22 يونيو، لمخاوف من إصابات جديدة بفيروس كورونا.

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لفتت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، إلى أن الفحوص أظهرت إصابة 17 راكبا بفيروس كورونا على متن رحلة يوم 11 يونيو من عاصمة بنغلادش داكا إلى المدينة الصينية الجنوبية، وهو ما يفي بشروط تعليق الخدمة.

وكانت الصين سجلت 19 إصابة جديدة تشمل مسافرين من الخارج يوم 13 يونيو، 17 منهم وصلوا إلى إقليم قوانغتشو.

وحتى هذا اليوم تم تسجيل 83132 إصابة في البر الصيني، وشفاء 78369 مريضا، ويبقى 129 شخصا في المستشفيات، فيما بلغ عدد الضحايا 4634.

المصدر: رويترز 

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