كوريا الجنوبية تعقد اجتماعا طارئا على خلفية تصريحات شقيقة زعيم الجارة الشمالية

عقدت حكومة كوريا الجنوبية، صباح اليوم الأحد، اجتماعا طارئا، على خلفية تصريحات شقيقة زعيم كوريا الشمالية، النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، كيم يو-جونغ.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الأحد، بأن المكتب الرئاسي للجنة الدائمة لمجلس الأمن الوطني عقد اجتماعا طارئا عبر الفيديو، برئاسة مستشار الأمن الوطني جونغ وي-يونغ.

وقال المتحدث باسم المكتب الرئاسي كانغ مين-سوك: "في اجتماع عقد فى وقت مبكر اليوم، استعرض أعضاء اللجنة الوضع الحالي فى شبه الجزيرة الكورية وناقشوا الإجراءات المستقبلية".

وحضر الاجتماع، وزير الوحدة كيم يون-تشول، ووزيرة الخارجية، كانغ كيونغ-هوا، ووزير الدفاع، جونغ كيونغ-دو، ورئيس جهاز الاستخبارات سو-هون، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، بارك هان-كي، ونائب رئيس مكتب الأمن الوطني، كيم يو-غون، والنائب الثاني لرئيس مكتب الأمن الوطني، كيم هيون-جونغ.

وجاء هذا الاجتماع الطارئ بعد أن وجهت كيم يو-جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، النائبة الأولى لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم، أمس السبت، انتقادات لاذعة إلى كوريا الجنوبية قائلة: "يبدو أن الوقت قد حان للقطيعة مع الكوريين الجنوبيين".

المصدر: يونهاب