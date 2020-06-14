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زعيم المعارضة في فنزويلا يرفض الاعتراف بالهيئة الانتخابية

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زعيم المعارضة في فنزويلا يرفض الاعتراف بالهيئة الانتخابية
Reuters
خوان غوايدو زعيم المعارضة في فنزويلا
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قال خوان غوايدو زعيم المعارضة في فنزويلا، السبت، إن المعارضة لن تعترف بالهيئة الانتخابية في البلاد، لأنها "معينة من قبل المحكمة العليا المقربة من الحكومة"، ووصفها بأنها "باطلة".

وتعهد خوان غوايدو وحلفاؤه بتمديد فترة الدورة البرلمانية الحالية.

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وتعترف عشرات الدول بغوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، رئيسا شرعيا لفنزويلا.

ومن شأن تمديد الدورة البرلمانية إلى بعد موعد نهايتها المقرر في يناير 2021 أن يتيح لغوايدو البقاء في منصبه حتى إذا قررت المعارضة مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة في نهاية العام.

وقال غوايدو للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عبر الانترنت "لن نعترف بأي مجلس انتخابي وطني باطل".

ويمنح الدستور سلطة تعيين أعضاء المجلس الانتخابي الوطني للبرلمان، لكن المحكمة العليا التي ينظر لها على نطاق واسع باعتبارها موالية لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو، عينت أعضاء المجلس بعد قرارها بأن الجمعية الوطنية (البرلمان) أخفقت في القيام بذلك.

وندد زعماء المعارضة بالإجراء بوصفه محاولة لتزوير الانتخابات وقال بعض حلفاء غوايدو البارزين إنه ينبغي للبرلمان الحالي تمديد فترته.

المصدر: رويترز

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