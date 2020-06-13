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أكثر من 10 آلاف متظاهر ينظمون مسيرة مناهضة للعنصرية في زوريخ (فيديو)

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أكثر من 10 آلاف متظاهر ينظمون مسيرة مناهضة للعنصرية في زوريخ (فيديو)
Reuters
أكثر من 10 آلاف متظاهر ينظمون مسيرة مناهضة للعنصرية في زوريخ
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شارك أكثر من 10 آلاف متظاهر في مسيرة مناهضة للعنصرية في زوريخ السويسرية، السبت، بينما رشقت مجموعة صغيرة من المتظاهرين اليساريين الشرطة بمقذوفات مع تراجع أعداد مشاركي الاحتجاج.

وردد المتظاهرون الذين اتشح معظمهم بالسواد هتافات "حياة السود مهمة" و"لا عدالة.. لا سلام" و"قولوا اسمه: جورج فلويد".

وسار المتظاهرون عبر وسط زوريخ المركز التجاري في سويسرا حيث انضم إليهم آلاف آخرون في عدة مدن سويسرية.

وشهدت عدة مدن حول العالم مظاهرات مناهضة للعنصرية ولانتهاكات الشرطة منذ موت جورج فلويد وهو أمريكي من أصل أفريقي توفي وهو في قبضة الشرطة بمدينة منيابوليس الأمريكية الشهر الماضي.

وعلى الرغم من حظر المظاهرات التي يشارك فيها أكثر من 300 شخص للمساعدة في الحد من تفشي فيروس كورونا إلى أن الشرطة قالت إنها ستتغاضى عن التجمعات غير المرخص بها ما دامت تتسم بالسلمية.

المصدر: رويترز

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