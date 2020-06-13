إصابة موظف في إدارة الرئيس الإسرائيلي بفيروس كورونا

أفاد المكتب الإعلامي للرئيس الإسرائيلي، ريوفين ريفلين، بتسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد لدى أحد الموظفين في إدارته.

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وقال مكتب ريفلين، في بيان أصدره اليوم السبت، إن أحد موظفي إدارته خضع لفحص طبي خاص بعدوى فيروس كورونا المستجد أعطى نتائج إيجابية.

وذكرت الرئاسة الإسرائيلية أنها بدأت مشاورات مع وزارة الصحة للبدء بإجراءات فحص باقي الموظفين وأيضا للنظر في التدابير التي يمكن أن تطبق على ريفلين نفسه.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، عن إصابة 3 عناصر من الحرس الخارجي لمقر إقامته بفيروس كورونا.

وتشهد إسرائيل في الأسبوعين الأخيرين ارتفاعات حادة لمعدلات الإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي، ما دفع السلطات إلى وقف عملية تخفيف القيود العامة المفروضة بسبب الجائحة، وذلك بعد أن سمحت الحكومة بإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية والسياحة والمؤسسات التعليمية والمطاعم والمقاهي والمتاجر.

وسجلت إسرائيل خلال الساعات الـ24 الماضية 177 إصابة جديدة لتصل الحصيلة العامة إلى 18972 بينها 300 وفاة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية