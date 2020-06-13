وزير الخارجية الإيراني: أمام ترامب فرصة جيدة للفوز في الانتخابات الأمريكية

قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، إنه ما زال أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة جيدة لإعادة انتخابه بفضل قاعدة دعمه القوية، على الرغم من تراجع التأييد له في الأشهر الأخيرة.

وأضاف ظريف في مقابلة مباشرة على موقع إنستغرام مع الصحفي الإيراني فريد مدرسي، والتي تمثل أول مقابلة من نوعها مع مسؤول كبير في إيران: "أكبر خطأ في العلوم الإنسانية هو التنبؤ، خاصة في الظروف غير المستقرة والخطيرة".

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وتابع قائلا: "لكن اسمحوا لي أن أتوقع أن فرص إعادة انتخاب السيد ترامب لا تزال أكثر من 50%".

وأردف قائلا "بالطبع فرصته تراجعت بشكل خطير مقارنة بما كان عليه الحال قبل ما بين أربعة وخمسة أشهر".

وأشار ظريف: "لكن لدى ترامب قاعدة تتراوح بين 30% و35% لم تتحرك، وبما أن هذه القاعدة لم تتحرك، فلا تزال هناك فرصة لإعادة انتخابه".

وقال ظريف خلال المقابلة إن ترامب نفسه توصل على الأرجح إلى نتيجة مفادها أن سياسات "الضغوط القصوى" ضد إيران قد باءت بالفشل.

وأضاف: "لا أعتقد أن ترامب لا يزال يعتقد بصحة الحديث عن أن الجمهورية الإسلامية على وشك الانهيار.. لكنه يواصل تكرار أخطائه، يبدو أن المسؤولين الأمريكيين يعرفون أنهم ارتكبوا أخطاء لكنهم لا يعرفون كيفية تصحيحها".

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واتخذت العلاقات بين إيران والولايات المتحدة منعطفا نحو الأسوأ منذ قرار ترامب العام الماضي بانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، بالإضافة إلى إعادة فرض العقوبات التي أصابت اقتصاد طهران بالشلل، وردت إيران بتقليص التزاماتها بموجب هذا الاتفاق تدريجيا.

وقال ترامب هذا الشهر إن الزعماء الإيرانيين سيكونون مخطئين إذا توقعوا هزيمته في انتخابات نوفمبر، وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة تقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على حساب ترامب.

وقال ترامب على "تويتر" موجها حديثه إلى إيران: "لا تنتظروا الانتخابات الأمريكية لإبرام صفقة كبرى.. سأفوز فيها وستبرمون صفقة أفضل الآن!"، وردت وزارة الخارجية الإيرانية بأن إيران لن تبني سياساتها على شؤون داخلية للولايات المتحدة مثل الانتخابات.

المصدر: رويترز