كينيا.. إطلاق الغاز المسيل للدموع على حشد خطف جثة مغن بوب توفي بـ"كوفيد-19" (صور)

تحدى مئات الكينيين قنابل الغاز المسيل للدموع وشرطة مكافحة الشغب يوم الجمعة، وخطفوا جثمان مغن شعبيته كبيرة لمنع دفنه بسرعة طبقا لقواعد دفن جثامين المصابين بفيروس كورونا.

واحتشد المشيعون وجمهور بيرنارد أوبونيو بينما اسمه الفني "أبيني جاشيغا"، في المقبرة ومنعوا تنظيم جنازة للمغني في مدينة كيسومو في غرب البلاد.

ومن تقاليد تلك المنطقة تنظيم جنازات كبيرة مكلفة، لكن القواعد التي تم تطبيقها لدفن جثامين المتوفين بـ"كوفيد-19" تتطلب دفن المتوفين خلال 24 ساعة بحضور 5 فقط من أفراد أسرته.

وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد الذي خطف الجثة من المقبرة وأودعها ثلاجة لحفظ جثث الموتى.

وتوفي أوبونيو (33 عاما) يوم 11 يونيو، وقال شقيقه لصحيفة "ديلي نيشن" اليومية الكينية، إن المغني كان يعاني من آلام حادة في الصدر والبطن وصعوبة في التنفس وكان يتقيأ دما.

ولم تذكر الحكومة أو الأسرة إن كان فحص أثبت إصابته بفيروس كورونا، وطلبت عائلته من السلطات أسبوعا مهلة لتنظيم جنازة لائقة به.

Police bury Abbeny Jachiga in the dead of night.https://t.co/OXewHYzYZzpic.twitter.com/lMgrSPBEvd — NTV Kenya (@ntvkenya) June 13, 2020

SALUTE to the gallant Kisumu Youth for teaching Despot Uhuru Kenyatta and his #coronacoalition a lesson. It is the duty of all patriotic Kenyans to DEFY and RESIST all autocratic decrees. Rest In Peace A Benny JaChiga. #uhurumustgopic.twitter.com/yPztfnVheP — Dr. Miguna Miguna (@MigunaMiguna) June 12, 2020

المصدر: رويترز