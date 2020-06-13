القبض على رجل أعمال كولومبي مقرب من الرئيس الفنزويلي

قالت وزارة العدل الأمريكية يوم السبت، إن السلطات في جمهورية الرأس الأخضر اعتقلت أليكس ساب، رجل الأعمال الكولومبي المقرب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأفادت المتحدثة باسم وزارة العدل نيكول نافاس أوكسمان في بيان بأن "ساب أُلقي القبض عليه بموجب نشرة حمراء من الإنتربول صدرت بعد إصدار لائحة الاتهام الأمريكية، دون تقديم مزيد من التفاصيل".

وأكدت ماريا دومينغيز، محامية ساب التي مقرها في الولايات المتحدة، نبأ اعتقاله، لكنها امتنعت أيضا عن تقديم مزيد من التفاصيل حول الاعتقال في البلد الواقع قبالة ساحل غرب إفريقيا.

وفي يوليو 2019، اتهم الادعاء الأمريكي ساب ورجل أعمال كولومبيا آخر بغسل الأموال على صلة بمخطط بين عامي 2011 و2015 لتقديم رشا للاستفادة من سعر الصرف الذي تحدده الحكومة الفنزويلية.

المصدر: رويترز