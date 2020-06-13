الحرس الثوري الإيراني يضبط كمية كبيرة من المخدرات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، عن ضبط زورق يحمل كمية كبيرة من المخدرات وبعض قطع الأسلحة في مياه الخليج.

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وقال قائد المنطقة البحرية الخامسة التابعة لبحرية الحرس الثوري في مياه الخليج، الأدميرال علي عظمائي، إن "بحرية الحرس الثوري استطاعت رصد زورق في مياه الخليج يحمل على متنه كمية كبيرة من المخدرات".

وأضاف عظمائي أن كوادر بحرية الحرس الثوري أوقفوا الزورق وضبطوا 840 كيلوغراما من الأفيون و 48 كيلوغراما من الهيرويين"، مشيرا إلى أنه "تم ضبط أنصال من بنادق كلاشينكوف في الزورق أيضا".

وأكد عظمائي أن "الحرس الثوري يعمل جنبا إلى جنب مع كوادر الشرطة في مكافحة تهريب المخدرات كما حقق نجاحات لافتة في مهمات القضاء على عصابات تهريب السلع".

وتواجه إيران مصاعب كبيرة في مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات، إذ تسعى جاهدة للحد من تدفق تهريب الأفيون من أفغانستان المجاورة، حيث تعد إيران طريق نقل مهما للتهريب.

المصدر: فارس