مجلس النواب بالبرلمان النيبالي يوافق على تغيير خارطة البلاد

صوّت مجلس النواب في نيبال، يوم السبت، لصالح تحديث خارطة البلاد، وإدراج عدد من المناطق التابعة حاليا للهند في هذه الخريطة.

ووفقا لموقع صحيفة "كاتماندو بوست"، يتضمن هذا القرار كذلك فرض تغييرات في رسمة نيبال على شعار الدولة.

ونقل الموقع، عن رئيس مجلس النواب النيبالي أغني سابكوتي: "نال مشروع القانون تأييد جميع النواب الـ258 الحاضرين في الاجتماع، ولم يعارضه أي أحد".

وأشار إلى أنه ستتم إحالة الوثيقة إلى مجلس الشيوخ، للتصويت عليه.

وأثار هذا القرار، القلق في الهند لأن الخريطة الجديدة لنيبال، تضم مناطق ليبوله وكالباني وليمبيادهورا الواقعة حاليا ضمن الأراضي الهندية.

المصدر: تاس