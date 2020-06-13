الدفاع التركية تعلن إطلاق حملة لإزالة ألغام في ليبيا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أن الجيش التركي يقدم دعما تدريبيا واستشاريا في ليبيا، مشيرة إلى إطلاق أعمال إزالة ألغام في المناطق التي سيطرت عليها مؤخرا حكومة الوفاق.

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وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان نقلته وكالة "الأناضول"، إن "مع تحرير المناطق التي كان يحتلها الجنرال الإنقلابي حفتر، بدأت مرة أخرى أعمال إزالة الألغام التي زرعتها مليشياته".

وأشارت الوزارة إلى أن "القوات المسلحة التركية تقدم دعما تدريبيا واستشاريا للجيش الليبي في المنطقة، بناء على دعوة الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة".

وأضافت أنه "بهدف منع تعرض المدنيين الأبرياء للأذى، وتسهيل عودتهم بأمان إلى منازلهم، بدأ خبراء التخلص من القنابل، وفرق تدمير الألغام والكشف عن المتفجرات اليدوية لدى القوات المسلحة التركية، في أعمال إزالة المتفجرات والألغام المزروعة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها".

وكانت صحيفة "يني شفق" المقربة من الحكومة التركية كشفت اليوم أن أنقرة تنوي إنشاء قاعدتين عسكريتين دائمتين في أراضي ليبيا حيث تدعم قوات حكومة الوفاق الوطني.

المصدر: الأناضول