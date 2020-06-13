اليونان تعلن استعدادها لاستقبال السياح

قال رئيس وزراء اليونان كرياكوس ميتسوتاكيس، يوم السبت، إن سلامة السائحين تمثل أهم أولويات اليونان وهي تفتح مطاراتها لاستقبال الزائرين الأجانب.

وأضاف ميتسوتاكيس أثناء زيارته لجزيرة سانتوريني وهي مقصد شهير لقضاء العطلات: "يسعدني للغاية أن أكون هنا في سانتوريني.. كي أبعث برسالة مفادها بأن اليونان مستعدة للترحيب بالسائحين هذا الصيف بوضع سلامتهم وصحتهم على رأس الأولويات".

وزار رئيس الوزراء ميتسوتاكيس، الذي كان يضع كمامة، منشآت صحية والتقى بأطباء في سانتوريني.

وستستأنف الرحلات الدولية من المطارات الرئيسية بالبلاد وإليها في 15 يونيو بعد إغلاق دام نحو ثلاثة أشهر.

والسياحة رافد مهم للاقتصاد في هذا البلد حيث تسهم بنحو 20 في المئة من الناتج الاقتصادي لليونان التي خرجت عام 2018 من أزمة ديون طاحنة استمرت عشر سنوات.

وتجتذب جزيرة سانتوريني البركانية ملايين السائحين سنويا لشهرتها بمشاهد الغروب الخلابة وشواطئها ذات الرمال السوداء.

وعززت اليونان عدد الأطباء والطواقم الطبية في الجزر التي تعد مقاصد سياحية.

المصدر: رويترز