النيابة الأوكرانية تحقق في رشوة بقيمة 6 ملايين دولار

بدأت النيابة العامة في أوكرانيا بالتحقيق الداخلي بمحاولة تقديم رشوة بقيمة 6 ملايين دولار لموظفين كبار بقسم مكافحة الفساد بالنيابة وفي مكتب مكافحة الفساد، لقاء إغلاق قضية جنائية.

وذكر مصدر في النيابة الأوكرانية، أنه تم عرض الرشوة لقاء إغلاق قضية اختلاس الممتلكات وغسل الأموال.

ووفقا للمصدر، فقد تم عرض الرشوة لقاء إغلاق القضية الجنائية المتعلقة بشركة Burisma، حيث أن أحد المتهمين وزير البيئة السابق نيكولاي زلوشيفسكي. وتم اعتقال ثلاثة أشخاص في قضية عرض الرشوة المذكورة.

وقال نزار خلودنيتسكي رئيس قسم مكافحة الفساد في النيابة، يوم السبت، إنه لا يوجد أي ذكر لنائب الرئيس الأمريكي السابق جوزيف بايدن وابنه هنتر في قضية تقديم رشوة إلى مسؤولين عن مكافحة الفساد في أوكرانيا. وشدد على أن القضية تتعلق بقرض من البنك الوطني الأوكراني لأحد البنوك المحلية.

من جانبها، أفادت مجموعة Burisma Group بأنه لا علاقة لموظفيها بالرشوة المذكورة.

المصدر: نوفوستي