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عدد المصابين بكورونا في طاجيكستان بلغ 4971 شخصا وشفي من المرض 3288 شخصا

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عدد المصابين بكورونا في طاجيكستان بلغ 4971 شخصا وشفي من المرض 3288 شخصا
Sputnik
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قال مصدر في وزارة الصحة في طاجيكستان، إنه مع حلول مساء اليوم السبت، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الجمهورية 4971 شخصا.

وأضاف ممثل الوزارة: " في طاجيكستان، ارتفع عدد المرضى الذين يعانون من مرض COVID-19 بمقدار 69 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ووصل إلى 4971، وتم شفاء 3288 شخصا من المرض، وبقي عدد الوفيات كما هو - 49 حالة".

ووفقا للمصدر، حتى مساء 13 يونيو، بقي 661 مريضا في المستشفيات وتحت الإشراف الطبي، وخلال اليوم الماضي تم خروج 130 شخصا من المستشفيات بعد العلاج.

المصدر: نوفوستي

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