عدد المصابين بكورونا في طاجيكستان بلغ 4971 شخصا وشفي من المرض 3288 شخصا

قال مصدر في وزارة الصحة في طاجيكستان، إنه مع حلول مساء اليوم السبت، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الجمهورية 4971 شخصا.

وأضاف ممثل الوزارة: " في طاجيكستان، ارتفع عدد المرضى الذين يعانون من مرض COVID-19 بمقدار 69 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ووصل إلى 4971، وتم شفاء 3288 شخصا من المرض، وبقي عدد الوفيات كما هو - 49 حالة".

ووفقا للمصدر، حتى مساء 13 يونيو، بقي 661 مريضا في المستشفيات وتحت الإشراف الطبي، وخلال اليوم الماضي تم خروج 130 شخصا من المستشفيات بعد العلاج.

المصدر: نوفوستي