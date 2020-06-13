 الصين تعرب عن استيائها من بريطانيا بسبب هونغ كونغ

أعربت بكين عن استيائها الشديد بشأن تقرير للحكومة البريطانية قالت إنه "خاطئ ويتدخل في شؤون هونغ كونغ"، معتبرة أنه غير مبرر ويزيدها إصرارا على إصدار قانون الأمن القومي.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، في مؤتمر صحفي، تعليقا على إصدار بريطانيا "تقرير الستة أشهر بشأن هونغ كونغ"، إنه "تدخل خارجي غير مبرر في شؤون هونغ كونغ لن يسفر سوى عن جعل الصين أكثر إصرارا على المضي قدما في سن تشريع الأمن الوطني لهونغ كونغ".

وأكدت هوا أن شؤون هونغ كونغ شؤون صينية داخلية، ولا يحق لأي حكومة أو منظمة أجنبية، أو شخص أجنبي، التدخل فيها، متابعة بقولها "ليس للمملكة المتحدة سيادة أو ولاية قضائية أو حق الإشراف أو مسؤولية على هونغ كونغ".

وأضافت هوا أن الصين شرحت مرارا موقفها الرسمي بشأن تشريع الأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، مشددة على أن الحكومة الصينية متمسكة بشدة بتنفيذ مبدأ "دولة واحدة ونظامان" على نحو كامل ومخلص، وبحماية سيادة البلاد وأمنها ومصالحها التنموية، وبالحفاظ على رخاء واستقرار هونغ كونغ طويلي الأمد".

وأضافت أن "هونغ كونغ صينية، ويتعين على المملكة المتحدة مواجهة تلك الحقيقة، واحترام سيادة الصين وأمنها ووحدتها، والتوقف عن التدخل في شؤون هونغ كونغ على أي نحو".

وكانت لندن اعتبرت في تقري صادر أول من أمس، أن الوضع في هونغ كونغ "مقلق للغاية"، مجددة رغبتها بإجراء تحقيق مستقل في الاضطرابات الجارية في المستعمرة البريطانية السابقة.

المصدر: شينخوا