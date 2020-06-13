انقرة تعلن اعتقال "عنصر كردي" في سوريا بزعم محاولته تنفيذ هجوم داخل داخل تركيا

أعلنت السلطات التركية أنها ألقت القبض على عنصر من التنظيمات المسلحة الكردية في سوريا، بعد عبوره إلى تركيا وبحوزته متفجرات.

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وقال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في تغريدة عبر "تويتر" السبت، إن "إرهابيا عبر من مدينة عين العرب (كوباني)، السورية، مشيرا إلى أنه كان يستعد لتنفيذ هجوم في تركيا، بحسب قوله.

وأشار صويلو إلى أن القوات الأمنية اعتقلت هذا الشخص في أقجة قلعة التابع لولاية شانلي أورفة المتاخمة للحدود السورية.

وكشف الوزير التركي أن القوات الأمنية ضبطت بحوزته على 10 كلغ من المتفجرات.

Bilyeyle güçlendirilmiş 10 kg patlayıcıyı Kobani’den (Aynel Arap) Türkiye’ye geçirerek eylem yapmaya hazırlanan PYD/YPG’li terörist Şanlıurfa Akçakale’de patlayıcı ile yakalandı..



Yine dikkat, yine takip...



Teşekkürler Türk Polisi 🌹 pic.twitter.com/K9bgtviCWL — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 13, 2020

ووفق ما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، فإن الشخص الذي ألقي القبض عليه ينتمي إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي.

المصدر: الأناضول